Lavoro, perché per molti giovani offerte e salari sono inadeguati?

A determinare in buona parte un ingresso qualitativo nel mercato del lavoro resta ancora il contesto familiare. Si allarga il solco tra i giovani provenienti da nuclei con elevato capitale culturale e relazionale e da contesti meno favoriti: i primi mostrano una maggiore possibilità non solo di inserimento ma anche di crescita professionale. Mentre il 34% di chi arriva da famiglie a medio-basso reddito rileva ostacoli e rimane intrappolato in una spirale occupazionale fatta di rapporti discontinui e poco qualificanti.