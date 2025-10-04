Lavoro, a che punto siamo in Italia sulla settimana corta?

In Italia invece esiste una proposta di legge sulla settimana corta, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Fra i punti, c’è quello di introdurre un osservatorio all’interno dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. L’ente ha il compito di studiare quali sono gli effetti della settimana corta e, fino ad ora, è emerso che c’è una difficoltà maggiore per le aziende di alcuni settori, come ad esempio la sanità o i trasporti, che richiedono necessariamente un presidio fisso.

Ad ogni modo, la proposta di legge (firmata Alleanza verdi e sinistra, Partito democratico e Movimento 5 stelle) è ferma in Commissione Lavoro, alla Camera, per accertamenti. Il presidente della Commissione Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia, ha detto che dalla settimana corta derivano "possibili effetti onerosi per la finanza pubblica". "Ipotizzando che l’ambito di applicazione sia limitato al settore privato, a una prima valutazione, sulla base di dati rilevati dagli archivi dell’Inps e del ministero del Lavoro, la stima appare quantificabile nell’ordine di oltre otto miliardi di euro", ha spiegato.

Per approfondire: L’80% degli italiani vorrebbe la settimana corta e sarebbe disposta a compromessi