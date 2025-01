Settimana corta per la Pa, come funzionerà e cosa sappiamo

Introduzione

La Pubblica amministrazione volta pagina alla ricerca di nuove modalità di impiego, più flessibili, che possano soddisfare maggiormente le esigenze dei lavoratori e allo stesso tempo far risparmiare tempo e denaro alle amministrazioni. Ne è un esempio la settimana corta di 4 giorni che viene introdotta in via sperimentale nel rinnovo contrattuale delle Funzioni centrali 2022-2024. Una novità che potrebbe segnare una rivoluzione negli uffici pubblici, ovvero per i lavoratori di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici tra cui Inps e Inail, una platea di circa 190mila dipendenti. Ma il tema sarà sotto osservazione, quando entrerà in vigore. "Ci sono opinioni differenti, la settimana di 4 giorni è un primo passo ma non è un regalo agli statali", spiega all'Adnkronos Antonio Naddeo, presidente dell'Aran, Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni.