Rinnovo contratto statali, da aumenti a settimana corta: novità

Introduzione

Il 6 novembre ha visto luce verde la firma - con i sindacati spaccati - del rinnovo del contratto 2022-24 del comparto Funzioni centrali, che interessa circa 195mila dipendenti.

Tra le news più consistenti, un incremento retributivo medio di 165 euro al mese, per 13 mensilità. Inoltre, ci sarà la possibilità della settimana corta, su quattro giorni. Sarà in via sperimentale e volontaria mantenendo le 36 ore settimanali. Più facile anche ricorrere allo smart working