Dichiarazione dei redditi 2025, come pagare i debiti del 730 a rate

Introduzione

La dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 deve essere presentata nei prossimi mesi. Come sempre può generarsi per il contribuente un credito oppure un debito: nel secondo caso, è possibile pagarlo a rate. L'opzione è attiva anche per chi deve pagare l’Irpef con modello F24. In questo caso però è necessario inviare il modello 730 entro il mese di maggio: in seguito sarà possibile rateizzare il debito in sette rate. Se invece la trasmissione è eseguita a settembre, la possibilità di dilazionare i pagamenti è più difficile: entro dicembre infatti il conto con l’Agenzia delle Entrate deve essere saldato