Acconti Irpef 2025, corretta la norma: cosa cambia

Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 22 aprile le norme correttive che chiariscono in modo definitivo le regole per il calcolo degli acconti Irpef 2025. Una decisione che mette fine a settimane di incertezze e polemiche, soprattutto da parte dei Caf e dei sindacati, preoccupati per le ricadute sui contribuenti.