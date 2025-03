730 precompilato 2025, da quando è disponibile e cosa si può detrarre

Non mancano anche le novità in materia di bonus edilizi utili anche per questa nuova annata relativa al 730 precompilato:

Il Superbonus al 70% per le spese sostenute nel 2024, con detrazione da utilizzare obbligatoriamente in dieci anni;

per le spese sostenute nel 2024, con detrazione da utilizzare obbligatoriamente in dieci anni; Il bonus mobili e grandi elettrodomestici , con limite di spesa fissato a 5 mila euro;

e , con limite di spesa fissato a 5 mila euro; Il sismabonus e il bonus barriere, per le spese sostenute nel 2024 per l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche in questo caso con detrazione in dieci anni)