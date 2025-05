Assegno unico, ecco come cambiano gli importi con il nuovo Isee

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. L’aiuto spetta alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. L'aiuto spetta anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;

svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

svolga il servizio civile universale

L'aiuto spetta anche per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età