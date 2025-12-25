Btp, nel primo trimestre 2026 emissioni per 38 miliardi: il calendario

I mercati mondiali sono andati in genere molto bene. Guerre e conflitti commerciali hanno segnato la gran corsa delle materie prime. Le quotazioni di oro e argento sono salite finora rispettivamente di circa il 65% e di oltre il 130%. Ma è stato anche l'anno del rame, che ha raggiunto un nuovo massimo storico oltre i 12.000 dollari a tonnellata. Nelle Borse, specie europee, sono andati molto bene i titoli della Difesa. Ma anche i titoli dell'intelligenza artificiale: Nvidia ha messo a segno una crescita del 35%, diventando la prima società al mondo a toccare una capitalizzazione di 5mila miliardi di dollari. Qualche dubbio a livello sistemico anche per la tenuta delle criptovalute.

