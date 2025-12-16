Manovra, accordo su oro Bankitalia. Dove sono riserve auree italiane?

Manovra, accordo su oro Bankitalia. Ma dove sono le riserve auree italiane?
Mentre il governo interviene ancora sulla Manovra, con modifiche che, come emerso, interessano 3,5 miliardi di euro, arrivano novità anche sul fronte della norma sull’oro. Anche di questo tema si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 15 dicembre
- FdI voleva un intervento sulle riserve auree di Bankitalia. Ora il governo sembra avere la soluzione, con l’emendamento riformulato: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, il 2° comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano".
- Va però subito sottolineato che le riserve auree italiane non si trovano tutte nel nostro Paese, anzi. Solo il 45% è in Italia, mentre il restante 55% è all’estero: 43% negli Usa, 6% in Svizzera e 6% in Uk.
- Gli Usa hanno molte tonnelate di oro sia italiane che tedesche, che sono custodite alla Federal Reserve di New York.
- Se si guarda invece alla Francia, si vede che questo Paese ha tutto il suo oro entro i confini nazionali.
- Mentre per la Germania, va sottolineato che, negli anni scorsi, ha riportato diverse tonnellate di oro sul territorio tedesco. Tra il 2014 e il 2017, nello specifico, l'oro è stato fatto tornare in Germania sia da New York che da Parigi.
- Il tema è stato affrontato anche dal Financial Times che la scorsa estate scriveva come proprio Italia e Germania fossero sotto pressione per riportare l'oro nei loro Paesi dagli Stati Uniti. Questo perché, con la seconda presidenza Trump, si è creata molta instabilità nelle relazioni transatlantiche e hanno cominciato a nascere timori sul fatto che le riserve auree non fossero effettivamente al sicuro se lasciate negli Usa.
- Va ricordato però che già diversi anni fa, nel 2019, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni aveva presentato una mozione che conteneva l'indicazione di adottare iniziative opportune per riportare sul territorio nazionale le riserve auree.
- E anche Romano Prodi, di recente, ha affrontato la questione, lanciando la proposta, un paio di mesi fa, di riportare in patria le riserve auree.