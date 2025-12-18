Limite contante, salta aumento a 10mila euro. Cosa fanno altri Paesi

 Limite contanti in Italia, salta aumento a 10 mila euro: confronto con gli altri Paesi | Sky TG24
Limite al contante, salta l’aumento a 10mila euro. Ecco cosa fanno gli altri Paesi

©Getty

L’emendamento di Fratelli d’Italia che innalzava di fatto il limite attuale è stato ritirato. Si tratta comunque di un tema che da tempo è al centro dell’attenzione della politica: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky Tg24, andata in onda mercoledì 17 dicembre

