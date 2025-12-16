Manovra 2026, voto Senato il 23 dicembre. Governo presenta modifiche

Inoltre, il trattamento pensionistico anticipato rispetto alla vecchiaia per il quale sono previsti al momento almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se sono maturati entro il 31 dicembre 2031 ma questa finestra mobile cresce a partire dal 2032. La finestra sale a quattro mesi se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2033, ai cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti se sono maturati entro il 31 dicembre 2034 e a sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035. Questo si aggiunge alla crescita dei requisiti legati all'aspettativa di vita secondo i quali, prevede la manovra, c'è un aggiunta di un mese nel 2027 e altri due mesi nel 2028.

