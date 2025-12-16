Carta Dedicata a te 2025, primi acquisti entro oggi 16 dicembre

A ogni carta è associato un codice personale segreto, il Pin. La carta può essere utilizzata nei supermercati e nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal ministero. L'utilizzo della carta è gratuito e non si deve pagare alcuna commissione. Come spiega Poste italiane, “la carta contactless permette di pagare presso esercizi dotati di terminali Pos senza la digitazione del Pin per importi inferiori ai 50 euro”. Gli esercizi commerciali, inoltre, possono applicare sconti a favore dei possessori della carta. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la carta: il suo uso è consentito negli Atm Postamat solo per controllare il saldo e la lista movimenti.​