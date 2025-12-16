Carta Dedicata a te 2025, primi acquisti entro oggi 16 dicembre

Introduzione
Arriva la prima scadenza importante per la Carta Dedicata a te 2025, il contributo di 500 euro destinato alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Entro oggi, martedì 16 dicembre, dovrà essere effettuato il primo pagamento da parte dei beneficiari, altrimenti la carta diventerà inutilizzabile. I dettagli
Quello che devi sapere
Cos’è la Carta Dedicata a te
La Carta Dedicata a te è una misura di sostegno alimentare che prevede l'erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare. È stata introdotta per la prima volta dal governo di Giorgia Meloni con la Manovra 2023, ora è stata riconfermata anche per l’anno 2026 e per il 2027.
Per approfondire: Manovra 2026, carta acquisti “Dedicata a te” verso il rinnovo
A chi spetta
Il beneficio è destinato alle famiglie con Isee non superiore a 15mila euro, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. I nuclei familiari devono essere residenti in Italia, iscritti nell’anagrafe comunale e non destinatari di altre misure di sostegno.
Nel dettaglio, la misura è riservata ai cittadini residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti al 12 agosto 2025:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo all'Anagrafe della popolazione residente;
- certificazione Isee ordinario valido con indicatore non superiore a 15mila euro annui.
Non possono accedere al beneficio, invece, i nuclei familiari che percepiscono:
- Assegno di Inclusione;
- Reddito di Cittadinanza;
- Carta acquisti;
- NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
- Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.
Le carte
Il contributo di 500 euro viene erogato attraverso carte elettroniche prepagate, fornite da Poste italiane. Le carte sono state consegnate presso gli uffici postali abilitati.
Niente domande
I beneficiari per il 2025 non hanno dovuto presentare le domande. È stata l’Inps, infatti, a mettere a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare. A parità di condizioni, è stata data priorità ai nuclei con Isee più basso. I comuni hanno poi verificato e consolidato le liste.
Per approfondire: Carta "Dedicata a te", le liste dei beneficiari: cosa sapere
Cosa si può acquistare
Per il 2025, la dotazione del Fondo Alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro, con destinazione specifica all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi bevanda alcolica. Tra i beni alimentari di prima necessità che si possono compare con la carta ci sono:
- latte e derivati;
- carne, pesce, uova di tutti i tipi;
- pasta e panetteria (compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altro cereale e tutte le farine derivanti);
- frutta, legumi, ortaggi (sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi);
- bevande e olio (acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. Tra gli oli anche quello d'oliva e di semi);
- altri prodotti speciali (come ad esempio alimenti per bambini e per la prima infanzia, incluso il latte di formula);
- lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato;
- ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati;
- prodotti Dop e Igp.
Per approfondire: Cosa si può comprare con la carta
Le scadenze
Attenzione, se si è tra i beneficiari della Carta Dedicate a te 2025 ci sono delle scadenze da rispettare per non perdere il contributo. La scadenza più importante è che il primo pagamento con la carta deve essere effettuato entro oggi, martedì 16 dicembre 2025. Basta spendere anche solo un euro. Se il primo pagamento da parte del beneficiario non avviene entro questa data, la carta verrà resa inutilizzabile. Inoltre, le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2026.
Come utilizzare la Carta
A ogni carta è associato un codice personale segreto, il Pin. La carta può essere utilizzata nei supermercati e nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal ministero. L'utilizzo della carta è gratuito e non si deve pagare alcuna commissione. Come spiega Poste italiane, “la carta contactless permette di pagare presso esercizi dotati di terminali Pos senza la digitazione del Pin per importi inferiori ai 50 euro”. Gli esercizi commerciali, inoltre, possono applicare sconti a favore dei possessori della carta. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la carta: il suo uso è consentito negli Atm Postamat solo per controllare il saldo e la lista movimenti.
Le città con più beneficiari
Le famiglie beneficiarie della carta nel 2025 sono 1.157.179. Il ministero dell’Agricoltura ha diffuso l’elenco con la ripartizione città per città delle card attive nel 2025: la maggior parte sono a Napoli, Roma e Palermo.
Per approfondire: Carta "Dedicata a te", quali saranno le città con più beneficiari