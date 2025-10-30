Carta "Dedicata a te", da oggi liste dei beneficiari: ecco dove

La carta "Dedicata a te" si può utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari per acquistare generi di prima necessità: latte, carne pesce, uova, di tutti i tipi, anche il pescato fresco e i derivati del latte; pasta e panetteria, sia ordinaria che fine, compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, ma anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altri cereali e tutte le farine derivanti; frutta, legumi, ortaggi (sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi).



