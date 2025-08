Bonus 2025, a quali si può accedere in base all’Isee

Per le famiglie con bambini piccoli, il bonus Asilo nido 2025 offre un contributo fino a 3.000 euro annui per coprire le rette scolastiche o i costi di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie.

Si tratta di un contributo che spetta per i figli di età inferiore ai 36 mesi e la domanda si deve inviare esclusivamente attraverso il sito Inps tramite Spid, Cie e Cns.

L’importo del contributo viene calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (Isee minorenni) in corso di validità. Ecco le cifre: