Bonus psicologo 2025, come fare domanda: scadenze e requisiti

Il beneficio viene riconosciuto una sola volta in favore del richiedente, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, e sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato. Quest’ultimo dipende strettamente dall’Isee presentato. In caso di Isee inferiore a 15mila euro, il bonus è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario. In caso di Isee compreso tra 5mila e 30mila euro, il bonus è erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario. E in caso di Isee superiore a 30mila euro e non oltre i 50mila euro, il bonus è erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.