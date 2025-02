Detrazione spese mediche nel 730, istruzioni e novità 2025

Introduzione

Anche quest’anno la detrazione per le spese mediche e sanitarie avrà uno spazio nel 730. Non sono state sottoposte a nessuno dei tagli applicati a diversi benefici fiscali con la Manovra 2025. Non sono inoltre previsti limiti di reddito e la detrazione si attiva oltre la franchigia di 129,11 euro nell’anno di imposta di riferimento, in questo caso il 2024. La dichiarazione dei redditi potrà essere presentata a partire dal 30 aprile, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Di seguito alcune istruzioni per compilare il modulo