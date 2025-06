Pensioni, allarme Inps Sicilia sui precari della Pa a rischio povertà: cosa sappiamo

Non solo Comuni, Province e Regioni: il comitato individua sacche di precarietà anche in altri enti pubblici della Sicilia, dalle società partecipate a tribunali, centri per l’impiego e parrocchie, dove per anni i lavoratori tra i quali ex Resais, ex Pip e ex Asu sono stati inquadrati con contratti part-time e salari bassi. Percorsi frammentati che rischiano di proseguire anche dopo la cessazione dell’attività come si sta verificando per circa mille neo-pensionati che ricevono assegni mensili pari o al di sotto il trattamento minimo – circa 600 euro - pur avendo lavorato almeno 35 anni