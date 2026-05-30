Come detto, più è complessa la compilazione della dichiarazione, più costerà il supporto del CAF. Sul prezzo finale influiranno variabili come la diversa provenienza dei redditi (lavoro, affitti, rendite e così via), il numero di deduzioni e detrazioni di cui tenere conto, gli eventuali bonus edilizi di cui si è usufruito, il numero di certificazioni uniche (nel caso in cui un contribuente abbia più di un datore di lavoro), il numero di immobili che si possiedono.

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