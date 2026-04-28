Anche quest’anno si possono detrarre le spese fatte usufruendo del bonus per i mobili e gli elettrodomestici acquistati per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori). La detrazione è al 50% e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per l’anno 2026, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Da ricordare che per la detrazione il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito e non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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