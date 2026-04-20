730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa si può detrarre

Introduzione
Con l’avvio della nuova stagione fiscale prende forma anche il calendario del modello 730 relativo al 2026. Il primo appuntamento utile è fissato al 30 aprile, giorno dal quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del proprio portale la dichiarazione precompilata per visionare il documento e verificare i dati caricati. La trasmissione definitiva dovrà invece avvenire entro il 30 settembre 2026, termine ultimo per l’invio del modello. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
La verifica
Nel periodo iniziale successivo alla pubblicazione, il contribuente è chiamato a controllare con attenzione tutte le informazioni inserite automaticamente dall’amministrazione finanziaria. Nel modello confluiscono infatti numerose voci precaricate, tra cui spese sanitarie, costi farmaceutici, premi assicurativi, interessi passivi del mutuo e spese universitarie. Poiché il sistema non è immune da errori o omissioni, è fondamentale verificare che la Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro sia corretta e che risultino presenti tutte le agevolazioni spettanti, comprese quelle relative a bonus edilizi e familiari fiscalmente a carico.
Per approfondire: 730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa cambia per spese e detrazioni
Quando sarà possibile modificare o inviare il modello
Dal 20 maggio 2026 la dichiarazione passerà dalla semplice visualizzazione alla piena operatività. A partire da quella data sarà possibile scegliere se accettare integralmente il 730 così come predisposto dall’Agenzia oppure intervenire apportando modifiche, integrazioni o correzioni. Nel caso in cui tutti i dati risultino completi ed esatti, il contribuente potrà procedere con l’accettazione diretta del modello senza ulteriori passaggi.
Per approfondire: Detrazioni fiscali per spese mediche nel 730 2026: regole, novità e cosa sapere
I vantaggi dell’accettazione senza modifiche
Chi decide di trasmettere il modello precompilato senza alterarne il contenuto beneficia di un’importante semplificazione sul fronte dei controlli fiscali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà verifiche documentali sugli oneri detraibili e deducibili già inseriti nella dichiarazione. Diversamente, qualora il contribuente scelga di integrare manualmente spese mancanti o correggere dati inesatti, l’amministrazione potrà richiedere successivamente tutta la documentazione giustificativa relativa alle modifiche effettuate. Resta sempre necessario compilare la sezione dedicata alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Tale passaggio deve essere completato da ogni contribuente prima della trasmissione finale della dichiarazione.
Meno burocrazia per le spese mediche
Tra le principali semplificazioni introdotte quest’anno figura la novità che riguarda i contribuenti assistiti da Caf o professionisti abilitati. Per le spese sanitarie già correttamente registrate nel Sistema Tessera Sanitaria non sarà più necessario consegnare sistematicamente scontrini, fatture e ricevute. Sarà sufficiente produrre il riepilogo delle spese scaricato dal portale dedicato, accompagnato da una dichiarazione che ne attesti la corrispondenza. Una misura pensata per alleggerire gli adempimenti amministrativi e ridurre la mole di documentazione cartacea richiesta.
Quando servono ancora fatture e ricevute originali
L’alleggerimento burocratico sulle spese sanitarie non elimina comunque del tutto l’obbligo di conservazione documentale. I giustificativi originali restano indispensabili per tutte quelle spese che non risultano caricate nel Sistema Tessera Sanitaria. È il caso, per esempio, di dispositivi medici acquistati su siti internet, all’estero oppure presso esercizi commerciali non specializzati nel settore sanitario. In tali circostanze, ricevute e fatture dovranno continuare a essere conservate per eventuali controlli.
Come viene costruito il 730 precompilato
La dichiarazione viene predisposta utilizzando i dati trasmessi all’amministrazione finanziaria dai soggetti obbligati. Alla base vi è la Certificazione Unica inviata annualmente entro il 16 marzo da datori di lavoro, enti pensionistici e sostituti d’imposta. A queste informazioni si aggiungono poi ulteriori dati rilevanti per il riconoscimento di detrazioni e deduzioni, come quelli relativi alle spese mediche comunicate da farmacie, medici, strutture convenzionate e professionisti sanitari quali psicologi, logopedisti e fisioterapisti.
IRPEF confermata a tre aliquote
Diventa ormai stabile la revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha ridotto gli scaglioni Irpef da quattro a tre. La riforma, già introdotta in via sperimentale, entra definitivamente a regime e rappresenterà la base di riferimento per tutte le dichiarazioni fiscali presentate dal 2026 in avanti.
Più detrazioni per i redditi bassi
Contestualmente si consolida anche il rafforzamento delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti con redditi contenuti. Per chi non supera i 15 mila euro annui, la detrazione fiscale sale fino a 1.955 euro, incrementando così il beneficio a favore delle fasce economicamente più deboli.
Taglio delle agevolazioni per i redditi elevati
Per i contribuenti con capacità reddituale più alta si rafforza invece il sistema di riduzione delle detrazioni fiscali. Oltre la soglia dei 75 mila euro, i benefici vengono limitati tramite coefficienti applicati a un importo base progressivamente decrescente: 14 mila euro per i redditi compresi tra 75 mila e 100 mila euro e 8 mila euro per quelli superiori a 100 mila euro. La misura finale viene poi adattata alla composizione del nucleo familiare, tenendo conto del numero di figli fiscalmente a carico. Rimangono escluse dal taglio alcune spese considerate prioritarie, come quelle sanitarie, gli investimenti in start-up innovative e determinati oneri su mutui, assicurazioni e bonus edilizi.
Aggiornamenti per figli e familiari a carico
Cambiano anche le regole relative ai familiari fiscalmente a carico. Chi ha avuto figli nel corso del 2025 dovrà aggiornare la propria dichiarazione, mentre non spettano più detrazioni per i figli oltre i 30 anni, salvo il caso di disabilità certificata. L’agevolazione continua invece a essere riconosciuta per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni, indipendentemente dal legame giuridico con il contribuente. Per gli altri familiari, la detrazione viene limitata esclusivamente agli ascendenti conviventi.
Aumentano i limiti per scuola e cane guida
Sale a mille euro il tetto massimo di spesa detraibile per ciascun alunno del sistema scolastico nazionale. Parallelamente cresce anche la detrazione forfetaria destinata ai non vedenti per il mantenimento del cane guida, che viene elevata a 1.100 euro.
730 utilizzabile anche senza sostituto d’imposta
Anche chi nel 2026 non dispone di un datore di lavoro o di un ente pensionistico incaricato dei conguagli può utilizzare regolarmente il modello 730. La possibilità riguarda, ad esempio, lavoratori domestici, disoccupati, badanti e baby-sitter. In questi casi occorre compilare la dichiarazione selezionando l’opzione “730 senza sostituto” mediante l’apposita indicazione nel quadro dedicato. Chi invia il modello nei mesi di maggio o giugno può generalmente ricevere il credito spettante già nella busta paga di luglio oppure nel cedolino pensionistico tra agosto e settembre. Un invio effettuato in prossimità della scadenza di settembre potrebbe invece comportare uno slittamento del rimborso fino agli ultimi mesi dell’anno. In assenza di sostituto d’imposta, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente, normalmente entro dicembre.
Come comportarsi se emerge un debito
Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un importo da versare al Fisco, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno mediante modello F24 predisposto automaticamente dal sistema. Anticipare l’invio del 730 consente anche in questo caso di organizzare meglio il versamento delle somme dovute, con la possibilità di pianificare o rateizzare i pagamenti.
Possibile annullare il 730 già inviato
Chi trasmette la dichiarazione e si accorge successivamente di aver commesso un errore può ancora rimediare. Entro il 20 giugno 2026, termine che potrebbe slittare al 22 giugno poiché la data cade di sabato, sarà infatti possibile annullare il 730 già inviato e ripresentarlo da zero. L’operazione può essere effettuata una sola volta e consente di correggere gratuitamente eventuali dimenticanze evitando procedure più complesse.
Correzioni successive all’invio
Se ci si accorge di un errore oltre il termine utile per l’annullamento, restano comunque disponibili ulteriori strumenti di rettifica. Entro il 25 ottobre può essere presentato un modello 730 integrativo, ma soltanto se la modifica comporta un vantaggio per il contribuente, ad esempio per recuperare una detrazione dimenticata. Se invece l’errore comporta maggiori imposte dovute, occorre ricorrere al modello Redditi correttivo entro il 30 novembre, con possibilità di usufruire del ravvedimento operoso per limitare le sanzioni.
Recupero delle dichiarazioni degli anni precedenti
La piattaforma della precompilata permette inoltre di intervenire anche sulle dichiarazioni degli anni passati. Attraverso l’area riservata è infatti possibile recuperare e modificare i modelli trasmessi online dal 2020 al 2024. In questi casi viene generato automaticamente un modello Redditi integrativo precompilato con i dati storici già inseriti, che il contribuente può rettificare limitandosi alle sole sezioni interessate dalle modifiche.
Per approfondire: Agenzia Entrate, come funziona la destinazione del 2, 5 e 8 per mille nel modello 730