730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa si può detrarre

Nel periodo iniziale successivo alla pubblicazione, il contribuente è chiamato a controllare con attenzione tutte le informazioni inserite automaticamente dall’amministrazione finanziaria. Nel modello confluiscono infatti numerose voci precaricate, tra cui spese sanitarie, costi farmaceutici, premi assicurativi, interessi passivi del mutuo e spese universitarie. Poiché il sistema non è immune da errori o omissioni, è fondamentale verificare che la Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro sia corretta e che risultino presenti tutte le agevolazioni spettanti, comprese quelle relative a bonus edilizi e familiari fiscalmente a carico.

Per approfondire: 730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa cambia per spese e detrazioni