Detrazioni fiscali per spese mediche nel 730 2026: regole e novità

Introduzione

Tra le voci più importanti - e, alle volte, consistenti - nella Dichiarazione dei redditi ci sono quelle legate alle spese sanitarie. La regola generale prevede una detrazione del 19%, ma solo sulla parte che supera la cosiddetta franchigia di 129,11 euro. Questo significa che la detrazione si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere