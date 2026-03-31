Tra i cambiamenti più rilevanti di quest’anno uno riguarda chi si affida a un Caf per la presentazione del 730. Per le spese mediche, infatti, non sarà più necessario portare sempre con sé scontrini, ricevute e fatture ai fini dei controlli, almeno nei casi in cui i dati risultino già registrati. Sarà infatti sufficiente stampare direttamente dal portale del Sistema Tessera Sanitaria il riepilogo delle spese presenti e allegare una dichiarazione che ne confermi la corrispondenza. Una semplificazione che punta a ridurre la burocrazia e ad alleggerire gli adempimenti documentali.

Per approfondire: Dichiarazione dei redditi 2026, Modello 730: novità, scadenze e cosa sapere