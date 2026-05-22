In occasione del lancio del progetto, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone ha dichiarato che “la previdenza è un investimento sul proprio futuro. Per questo è essenziale che ogni cittadino disponga di informazioni chiare per costruire una prospettiva pensionistica solida”. E proprio qui entra in gioco il nuovo portale, che “accompagna lavoratrici e lavoratori in un percorso informato, aiutandoli a orientarsi tra regole, opportunità fiscali e tutela dei risparmi” e, allo stesso tempo, “affianca i datori di lavoro, semplificando le procedure e offrendo strumenti immediati per comprendere le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio e svolgere al meglio il loro prezioso ruolo informativo”.

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