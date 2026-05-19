Fondi pensione, quando sono deducibili e qual è il limite nel 2026

C’è però un caso che dà diritto a sforare il tetto massimo di 5300 euro deducibili ogni anno: per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 2007, infatti, esiste la possibilità di portare il limite a quota 7.950 euro per 20 anni a partire dal sesto anno di partecipazione a un fondo pensione. La ratio della norma risiede nel fatto che, abitualmente, chi ha iniziato a lavorare dopo quella data ha avuto uno stipendio iniziale relativamente basso e dunque non ha potuto usufruire di tutto lo spazio fiscale fino al tetto di 5300 euro. Dunque, se nei primi cinque anni di adesione si è rimasti sotto quella soglia di deducibilità, tutto lo spazio che non si è usato può essere recuperato nei quindici anni successivi fino a un massimo, come detto, di 7950 euro di deduzione all’anno.