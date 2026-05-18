"Stiamo intensificando il rapporto con i nostri fornitori ordinari, sempre nella speranza che si sblocchi l'area del Golfo, e questo significa garantirsi almeno quantitativamente. Le intese sono due: una la garanzia quantitativa, l'altra sul prezzo. Io oggi posso dire che sono tranquillo sulle garanzie quantitative", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della sua visita a Transpotec Logitec. "Non rimaniamo senza carburanti anche sul fronte del jet fuel. Il 50% di quella che è la necessità del Paese lo produciamo già noi. È vero che si tratta del 50%, il resto viene importato però la valutazione che dobbiamo fare ad esempio a livello di continente europeo è che la prevalenza totale europea viene dal Golfo persico e questo - osserva - automaticamente determina una serie di restrizioni e difficoltà che si stanno manifestando per le compagnie aeree, questo è solo un esempio. È chiaro che se sono tranquillo sulla quantità non sono tranquillo sul prezzo. Il venir meno del 20% dell'offerta complessiva del Golfo Persico tra gas e petrolio ha portato al fatto che la domanda essenzialmente nei Paesi asiatici si sia riversata negli altri mercati del mondo creando equilibri diversi. È difficile fare certamente le previsioni a medio-lungo periodo possiamo però dire che dobbiamo comunque prevedere una serie di percorsi a seconda di cosa a livello geopolitico e internazionale succederà", ha concluso il ministro.

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