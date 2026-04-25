Quanto è probabile che il governo decida di mantenere lo sconto? "Ne stiamo parlando, però da solo non basta, perché il taglio delle accise sui bilanci delle aziende di autotrasporto non arriva”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Ti potrebbe interessare anche: Prezzo petrolio e caro carburante, rischio rincari dagli aerei agli autotrasporti