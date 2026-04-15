Caro petrolio, rischio nuovi rincari del carburante: le incognite

Fmi e Banca Mondiale, che non escludono interventi finanziari mirati, sottolineano come le interruzioni nelle catene di approvvigionamento (supply chain) avranno ripercussioni sui "settori energetico, alimentare e su altre industrie". A pesare è inoltre lo sfollamento forzato di persone che ha ridotto l’occupazione e i flussi turistici.

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