 Medio Oriente, quali saranno gli effetti a lungo termine della crisi energetica? | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, quali saranno gli effetti a lungo termine e i costi della crisi energetica?

Economia fotogallery
18 foto
Ansa/Sky TG24

Gli aerei rischiano davvero di rimanere senza carburante? Riusciremo mai a sostituire il petrolio del Golfo? Perché il prezzo della benzina scende meno di quello del greggio? A questi e ad altri quesiti ha provato a rispondere l'ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 10 aprile

Economia: Ultime gallery

Guerra Iran, aumento dei prezzi in Usa: le conseguenze del conflitto

Economia

Dai fertilizzanti ai carburanti fino ai tassi dei finanziamenti e ai bagagli negli aerei: sono...

8 foto
Guerra in Iran, aumenti dei prezzi negli Usa: tutti i rincari

Il prezzo medio di benzina, diesel e gasolio pre e post-guerra. I DATI

Economia

Dopo lo scoppio del conflitto in Iran, i costi al self service, sulla rete stradale, hanno...

6 foto

John Elkann compie 50 anni, la storia del presidente di Stellantis

Economia

Il primogenito di Alain Elkann e di Margherita Agnelli è nato il 1° aprile del 1976 a New York. A...

11 foto

Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue

Economia

Gli effetti del decreto, voluto dal governo. che ha tagliato le accise sono evidenti: i prezzi...

7 foto
Benzina e diesel

Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati

Economia

Il 18 marzo l’esecutivo di Giorgia Meloni ha dato il via libera a un decreto legge per cercare di...

7 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Vance avverte l'Iran: “Non prendeteci in giro ai negoziati”

    Mondo

    Tensione alla vigilia dei colloqui a Islamabad. Il presidente Usa attacca Teheran sullo stallo a...

    Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Due morti a Dnipropetrovsk

    Mondo

    Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade...

    Epstein, dopo appello di Melania Trump il Congresso sentirà le vittime

    Mondo

    La first lady aveva chiesto che venisse tenuta un'audizione con chi ha denunciato il finanziere...