Gli aerei rischiano davvero di rimanere senza carburante? Riusciremo mai a sostituire il petrolio del Golfo? Perché il prezzo della benzina scende meno di quello del greggio? A questi e ad altri quesiti ha provato a rispondere l'ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 10 aprile