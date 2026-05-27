 Ets, Italia propone stop al sistema di quote emissioni CO2: confronto con gli altri Paesi Ue | Sky TG24
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Ets, Italia contro il meccanismo di quote: il confronto con gli altri Paesi Ue

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Il presidente di Confindustria Orsini ha chiesto la sospensione dell'EU Emissions Trading System, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, trovando d'accordo sia la premier Meloni che il ministro Lollobrigida, che sostengono la necessità di discutere del tema a livello europeo. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 26 maggio 2026

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