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Economia

Il mercato della CO2: un'idea giusta che ha bisogno di crescere

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

L'Europa ha deciso anni fa di mettere un prezzo alla CO₂, lo ha fatto però non con una tassa diretta, che sarebbe stata politicamente indigesta, ma con un meccanismo di mercato: si chiama EU ETS, esiste dal 2005, ed è oggi il mercato del carbonio più grande del mondo. Poi c'è il CBAM, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, arrivato nel 2023. Come funzionano? E quali sono le inefficienze più scoraggianti? 

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