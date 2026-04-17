Il mercato della CO2: un'idea giusta che ha bisogno di crescere

L'Europa ha deciso anni fa di mettere un prezzo alla CO₂, lo ha fatto però non con una tassa diretta, che sarebbe stata politicamente indigesta, ma con un meccanismo di mercato: si chiama EU ETS, esiste dal 2005, ed è oggi il mercato del carbonio più grande del mondo. Poi c'è il CBAM, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, arrivato nel 2023. Come funzionano? E quali sono le inefficienze più scoraggianti?