 Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei? | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei?

Economia fotogallery
9 foto
Sky TG24

La guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato enormi rincari sul prezzo del cherosene per rifornire gli aerei. Questo potrebbe tradursi in biglietti estivi più cari per volare. Ma analizzando varie rotte si scopre che la situazione è molto variabile e in continua evoluzione. Anche di questo si è parlato nella puntata dell’1 maggio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Economia: Ultime gallery

Taglio accise, quanto salirebbe prezzo benzina e diesel senza rinnovo?

Economia

La misura è in scadenza nella notte tra l’1 e il 2 maggio, ma confermarla costerebbe circa 400...

8 foto

Carburante aerei, quanto stanno pesando i rincari sui prezzi dei voli?

Economia

In molti temono che gli effetti della guerra in Medio Oriente rovineranno l'estate, tra mancanza...

10 foto

Spesa Difesa, 12 miliardi in più in 3 anni senza infrazione Ue. I DATI

Economia

I numeri diffusi ieri da Eurostat certificano che l’Italia è ancora sotto procedura di infrazione...

6 foto
Deficit e spese per la difesa

Dov'è finito lo sconto del taglio delle accise su benzina e diesel?

Economia

La sforbiciata di 25 centesimi disposta dal governo, valida fino al 1° maggio, non si è mai...

7 foto

Guerra, chi tra Italia e Usa dipende di più dallo Stretto di Hormuz?

Economia

Donald Trump sostiene che Roma avrebbe dovuto scendere in campo per ripristinare la situazione...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Guerra, Teheran consegna nuova proposta. Trump: "Non contento"

    Mondo

    Teheran ha presentato una nuova proposta per i colloqui con gli Stati Uniti ai mediatori...

    Guerra Ucraina, Mosca rivendica conquista 10 città in una settimana

    Mondo

    Lo ha riferito il ministro della Difesa russo. Zelensky: "La Russia continua ad attaccare il...

    Cortei 1 maggio, tensioni a Torino: polizia usa idranti

    Cronaca

    A Marghera Cgil, Cisl e Uil di nuovo insieme, dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema...