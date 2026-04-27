Introduzione

Le tensioni per l’approvvigionamento e il rincaro di cherosene per aerei rischiano di far lievitare il prezzo dei biglietti in vista dell’estate, con le compagnie del settore che potrebbero aumentare tutta una serie di tariffe per i servizi accessori, a partire da quelle relative ai bagagli. A lanciare l’allarme è la società RimborsoAlVolo, specializzata in assistenza ai passeggeri. "In questa delicata situazione le compagnie aeree, in vista del periodo estivo e dell'intensificarsi delle partenze, potrebbero ritoccare al rialzo le tariffe dei servizi accessori, allo scopo di recuperare i maggiori costi legati ai rincari del jet-fuel. È importante quindi che i viaggiatori verifichino con attenzione il peso di questi extra-costi sulla spesa finale per i voli, e rispettino i limiti di peso e dimensioni dei bagagli indicati dai vettori per evitare di pagare ulteriori balzelli al gate", spiega Kathrin Cois, direttrice generale di RimborsoAlVolo.