Caro carburanti, Ft: "Lufthansa cancella 20mila voli in estate"

A riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale a seguito del caro carburanti causato dalla guerra in Iran. La compagnia aerea tedesca ha cancellato 20mila voli tra maggio e ottobre e interromperà anche le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva

Con il raddoppio dei prezzi del carburante per aerei a seguito della guerra con l'Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare cherosene. A riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale. Come ribadisce il quotidiano britannico, la compagnia tedesca ha cancellato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedì e interromperà anche le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva, che si conclude a metà ottobre. "Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l'Iran", ha dichiarato Lufthansa.