Caro carburanti, Ft: "Lufthansa cancella 20mila voli in estate"

Caro carburanti, Ft: "Lufthansa cancella 20mila voli per risparmiare cherosene"Mondo
A riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale a seguito del caro carburanti causato dalla guerra in Iran. La compagnia aerea tedesca ha cancellato 20mila voli tra maggio e ottobre e interromperà anche le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva
Con il raddoppio dei prezzi del carburante per aerei a seguito della guerra con l'Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare cherosene. A riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale. Come ribadisce il quotidiano britannico, la compagnia tedesca ha cancellato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedì e interromperà anche le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva, che si conclude a metà ottobre. "Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l'Iran", ha dichiarato Lufthansa.
Il caro carburante e la risposta di Lufthansa
Come sottolinea ancora il Financial Times, il piano dettagliato per i mesi estivi sarà pubblicato "tra fine aprile e inizio maggio" e includerà "ottimizzazioni dell'offerta di voli a corto raggio per l'intera stagione estiva, garantendo così la stabilità degli orari per il periodo previsto dal piano di volo". I tagli sono stati confermati mentre i ministri dei trasporti europei si sono riuniti per discutere i piani per evitare una carenza di carburante per aerei nella regione, dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia aveva avvertito che l'Europa disponeva di scorte per meno di sei settimane.
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