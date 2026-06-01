Iran, raid incrociati tra Usa e Teheran. Missili e droni contro base in Kuwait. LIVE
"Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm", ha scritto il CentCom su X. "Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali". Pasdaran: "Colpita e distrutta base aerea americana"
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Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di tre giorni. Ma gli ayatollah avvertono: 'Non ci fidiamo più delle promesse del nemico'. E annunciano una nuova nave-mosquito che lancia missili Cruise fino a 700 chilometri. Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano: l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. 'Estendiamo la presa', dice Netanyahu. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu.
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Libano, media: "Ritiro graduale di Israele con il disarmo di Hezbollah"
Israele subordina il ritmo del ritiro dal Libano ai progressi nel disarmo di Hezbollah. Lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Secondo la stessa fonte, Israele ha proposto un graduale ritiro delle sue truppe verso sud e una riduzione della sua zona di sicurezza in Libano, subordinato all'efficacia con cui l'esercito libanese disarmerà Hezbollah. Citando funzionari israeliani, Kan ha riferito che le forze israeliane non lasceranno completamente il Libano meridionale, ma si ritireranno ulteriormente verso sud in proporzione ai progressi dell'esercito libanese. Funzionari israeliani hanno dichiarato a Kan che un ritiro completo non avverrà "finchè sussisterà una minaccia". La notizia è giunta mentre gli Stati Uniti cercano una de-escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno occupato lo strategico Castello di Beaufort, in quella che rappresenta la più profonda incursione in territorio libanese degli ultimi 26 anni.
Libano, Aoun: "Feroce e condannabile aggressione da parte di Israele"
Il Libano sta affrontando "una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele", che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah, gruppo filo-iraniano, con la conquista, ieri, dell'emblematica fortezza di Beaufort. Lo ha scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di "impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del Sud in particolare", in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prevista per lunedì su richiesta della Francia, in merito alla situazione in Libano.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto la conquista di Beaufort, avvenuta ieri, come una "svolta fondamentale" e ha espresso il desiderio di "rafforzare ed estendere" il controllo di Israele "sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah".
Idf, intercettato un razzo di Hezbollah lanciato dal Libano sul nord di Israele
L'Idf ha riferito di aver intercettato questa mattina un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano contro l'Alta Galilea. Lo riporta il Times of Israel. Un missile intercettore è stato inoltre lanciato contro un presunto drone di Hezbollah sopra l'area di Kiryat Shmona. L'Idf afferma che i risultati dell'intercettazione sono in fase di valutazione. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un lanciatore di razzi di Hezbollah utilizzato per il lancio di missili contro Tiberiade la scorsa notte.
Trump attacca i critici: "Futuro accordo ottimo per gli Usa"
Il presidente Donald Trump attacca i critici in merito alla sua gestione dei negoziati con l'Iran e assicura che il futuro accordo con sarà "positivo per gli Stati Uniti e per chi è con noi". In un nuovo post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump afferma che Teheran "vuole davvero raggiungere un accordo" e che il futuro accordo "sarà positivo per gli Stati Uniti e per chi è con noi". Nella dichiarazione, il leader della Casa Bianca si scaglia contro i critici interni che, a suo dire, "sparlano negativamente" sulla sua gestione della guerra. "I Democratici, e vari Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è molto più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare, quando i politicanti continuano a "cinguettare" negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa?", deplora Trump. "State tranquilli, alla fine andrà tutto bene - come sempre!", promette il presidente Usa.
Iran, Centcom: "Effettuati attacchi difensivi contro obiettivi nel sud"
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver condotto "attacchi difensivi" contro siti radar iraniani e strutture di comando e controllo di droni nella città di Garook e sull'isola di Qeshm, nell'Iran meridionale. Secondo il Centcom, gli attacchi sono stati condotti in risposta ad "azioni iraniane aggressive" che includevano l'intercettazione di un Uav americano nello spazio aereo internazionale. Inoltre, un jet da combattimento statunitense ha distrutto sistemi di difesa aerea iraniani, una stazione di controllo a terra e due droni suicidi.
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Pasdaran: "Colpita e distrutta base aerea Usa"
"Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan". Lo scrive su X l'agenzia Mehr.
La stretta di Donald Trump sull'Iran
Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di tre giorni. Ma gli ayatollah avvertono: 'Non ci fidiamo più delle promesse del nemico'. E annunciano una nuova nave-mosquito che lancia missili Cruise fino a 700 chilometri. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CentCom Usa fa sapere di avere colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta Teheran: 'Colpita e distrutta base Usa da cui partì un raid aereo'. Intanto Israele taglia in due il Libano, conquista il castello di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il Litani per isolare Hezbollah. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Rubio sente Netanyahu e Aoun: 'Hezbollah smetta di sparare per prima". La replica: inizino piuttosto loro.
Kuwait: "Siamo sotto attacco di missili e di droni"
Lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili". Lo scrive Al-Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, si tratta del risultato dell'intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l'esercito.
Usa: "Nel weekend attacchi in autodifesa contro siti iraniani"
"Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm". Lo scrive il CentCom su X. "Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali".
Rubio sente Aoun e Netanyahu: "Hezbollah smetta per primo gli attacchi"
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Lo ha fatto sapere un funzionario statunitense, affermando che Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. "Per far progredire questi colloqui, gli Usa hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio, Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut", ha affermato il funzionari, descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità.
Oppositori curdi: "L'Iran ha lanciato missili sulle nostre basi"
Un gruppo di opposizione curdo iraniano afferma che l'Iran ha lanciato due missili contro una delle sue basi nella regione del Kurdistan iracheno nella tarda serata di venerdì. Lo scrive Iran International. Amjad Hussein Panahi, un alto funzionario di Komala, ha dichiarato in un post su Facebook che l'attacco ha colpito la sede del partito nella valle di Alana, nel distretto di Khalidan, nella provincia di Erbil. Anche il Partito della Libertà del Kurdistan (Pkk), un altro gruppo di opposizione curdo iraniano con sede a Erbil, ha segnalato un attacco missilistico contro una delle sue basi vicino alla città, avvenuto nella stessa giornata. Non c'è stato alcun commento immediato da parte delle autorità iraniane in merito agli attacchi segnalati
Trump: "Nel mio accordo si parla approfonditamente di nucleare"
"La Cnn, fonte di fake news, ha affermato oggi come al solito che il mio accordo sul nucleare iraniano non parla di nucleare, quando in realtà afferma, molto chiaramente, che l'Iran non avrà armi nucleari. Prosegue poi, in modo molto dettagliato e approfondito, discutendo vari altri aspetti del nucleare. In effetti, è proprio questo il tema principale dell'accordo". Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La Cnn, e tanti altri media che diffondono fake news, è un disastro con ascolti bassissimi. Anche con una nuova proprietà, è improbabile che le cose migliorino mai".