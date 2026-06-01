Il presidente Donald Trump attacca i critici in merito alla sua gestione dei negoziati con l'Iran e assicura che il futuro accordo con sarà "positivo per gli Stati Uniti e per chi è con noi". In un nuovo post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump afferma che Teheran "vuole davvero raggiungere un accordo" e che il futuro accordo "sarà positivo per gli Stati Uniti e per chi è con noi". Nella dichiarazione, il leader della Casa Bianca si scaglia contro i critici interni che, a suo dire, "sparlano negativamente" sulla sua gestione della guerra. "I Democratici, e vari Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è molto più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare, quando i politicanti continuano a "cinguettare" negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa?", deplora Trump. "State tranquilli, alla fine andrà tutto bene - come sempre!", promette il presidente Usa.