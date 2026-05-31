Il castello, punto strategico, è ora sotto il controllo dello Stato ebraico: i soldati hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Le forze israeliane avanzano ancora verso nord. Katz: "Chi ci minaccia perderà i suoi beni"

Dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. "Un numero significativo di soldati di terra dell'Idf ha iniziato operazioni offensive volte a espandere la Linea di Difesa Avanzata", si legge in una nota, e si stanno muovendo "verso ulteriori aree". Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano: l'Idf ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David.

L'annuncio di Katz: "Issata la bandiera sulla vetta del Beaufort"

"Quarantaquattro anni dopo la battaglia eroica sul Beaufort, e nel giorno della Memoria per i caduti della guerra di Shalom HaGalil e tra loro i soldati del Golani caduti nella battaglia per il Beaufort, i combattenti dell'Idf e in testa la Brigata Golani sono tornati sulla vetta del Beaufort e hanno issato nuovamente su di essa la bandiera di Israele e la bandiera del Golani", ha scritto il ministro della Difesa Israel Katz su X.

Katz: "Chi minaccia Israele perderà i suoi beni"

Il Beaufort è uno dei "punti strategici più importanti per la difesa degli insediamenti della Galilea e per la salvaguardia della sicurezza delle nostre forze", ha spiegato

Katz. "Questo è un messaggio chiaro ai nostri nemici: chi minaccia i cittadini di Israele perderà i suoi beni strategici uno dopo l'altro. Rendo omaggio ai combattenti del Golani e a tutti i combattenti dell'Idf che hanno scritto un altro capitolo di eroismo israeliano nel luogo in cui i nostri eroi son caduti per la patria. La campagna non è ancora finita. L'Idf è forte, e noi tutti siamo determinati a schiacciare la forza di Hezbollah e a completare la missione: garantire la sicurezza ai residenti del Nord".