Iran, Trump: negoziati lenti. Nyt: inviata a Teheran proposta accordo Usa inasprita. LIVE
Il presidente americano, secondo tre funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Trump non molla le sue linee rosse, dalla condizione che l'Iran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello Stretto di Hormuz. Hegseth avverte che Washington è "più che in grado" di riprendere la guerra. Pezeshkian insite: "Un'intesa dignitosa è possibile". Un missile iraniano è caduto su una base aerea Usa in Kuwait
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"I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire di avere fretta - perché i prezzi della benzina sono destinati a raddoppiare - ma se si va di fretta, non si conclude un buon affare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump assicurando che l'Iran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano, secondo Axios, avrebbe chiesto modifiche all’accordo con Teheran. Secondo tre funzionari, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Hegseth avverte che Washington è "più che in grado" di riprendere la guerra. Pezeshkian insite: "Un'intesa dignitosa è possibile".
Un missile iraniano è caduto su una base aerea Usa in Kuwait: intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Trump torna a prendere di mira Leone. "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare", ha scritto il presidente Usa postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. "Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato", ha detto ieri Leone XIV.
Proseguono i raid in Libano. L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Paese.
Gli approfondimenti:
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Iran, Pasdaran: "Abbattuto drone Predator Usa"
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha annunciato di avere abbattuto un drone statunitense Mq-1 che aveva violato le acque territoriali iraniane "per una missione ostile". Secondo l'agenzia di stampa Sepah citata dalla Irna, il Predator "e' stato monitorato e preso di mira da missili difensivi avanzati nelle prime ore di questa mattina". Lo spazio aereo sopra le acque territoriali iraniane, hanno ammonito i Pasdaran, "e' sotto pieno controllo e qualsiasi atto di aggressione sara' contrastato con una decisa rappresaglia".
Nyt: "Inviata all'Iran la proposta di accordo inasprita da Trump"
Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte Usa e ha inoltre affermato che le modifiche apportate da Trump - una nuova proposta più rigida - erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l'approvazione. Raggiungere la Guida Suprema si è rivelato difficile, pertanto qualsiasi modifica al documento, noto come memorandum d'intesa, potrebbe comportare ulteriori ritardi, prosegue il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro, afferma il quotidiano Usa, quali modifiche siano state apportate al testo dell'accordo. Due funzionari hanno affermato che Trump sarebbe preoccupato per alcune parti che prevedevano lo sblocco dei fondi destinati all'Iran. Aveva criticato aspramente il presidente Barack Obama per aver fatto lo stesso nell'accordo firmato oltre dieci anni fa per limitare il programma nucleare iraniano. Le proposte sono state elaborate con il coinvolgimento di intermediari, tra cui il Pakistan.
Ue, Salvini: "Assurdo più soldi per armi ma blocco aiuti energia"
"Come governo, siamo stati tre primi in Europa a muoverci, dal taglio delle accise sui carburanti al blocco di altri aumenti. Paghiamo pero' come governo come cittadini l'ottusita' e la lentezza di Bruxelles che ancora oggi ci impedisce di investire tutti i miliardi che vorremmo sostenere famiglie, imprese in difficolta'. Se non ora quando? I burocrati europei sono gia' in ritardo, saremo costretti ad agire da soli, pur di aiutare chi ne ha bisogno adesso. Non possono dirci 'Comprate piu' armi' e nello stesso tempo 'non spendete altri soldi per bloccare gli aumenti di bollette e benzina'. Assurdo". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, in un'intervista al 'Giornale'. Per quanto riguarda l'Ucraina, Salvini sottolinea come, a suo giudizio, "a volere la pace devono essere in due". "Mi pare che non solo Putin, ma anche Zelensky, non stia lavorando per la pace. La guerra dura ormai piu' di quattro anni, sanzioni, invio di soldi e di armi non hanno fermato il conflitto sono convinto che alla fine sara' la diplomazia a mettere fino all'ostilita'. Non e' espellendo boicottando artisti, musicisti e sportivi che si avvicina alla pace".
Iran, media:"Trump ha inviato a Teheran nuova proposta"
Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molo piu' restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times che cita funzionari vicini ai negoziati. Il Times non riporta quali cambiamenti il presidente americano pretenda, ma da sempre ha avuto un atteggiamento rigido sul programma nucleare di Teheran, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sullo scongelamento dei fondi. In una bozza diffusa ieri dai media iraniani si parlava di 12 miliardi che potrebbero immediatamente essere messi a disposizione dell'Iran durante i 60 giorni dei negoziati. Trump sarebbe anche irritato per la lentezza con cui arrivato le risposte da Teheran e dunque le modifiche richieste avrebbero anche lo scopo di accelerare il processo, facendo pressione sull'Iran affinche' accetti la bozza gia' inviato al leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, per l'approvazione.
Libano, Israele annuncia espansione operazioni di terra a sud
L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. "Un numero significativo di soldati di terra dell'Idf ha iniziato operazioni offensive volte a espandere la Linea di Difesa Avanzata", si legge in una nota, e si stanno muovendo "verso ulteriori aree". Le truppe hanno attraversato il fiume Litani, si conferma.
Israele annuncia che le sue operazioni in Libano "si stanno espandendo ad altre aree"
L'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra contro il movimento filo-iraniano Hezbollah "si sta estendendo ad altre aree", dopo aver attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale. L'esercito "ha attraversato il Litani e ha esteso le sue operazioni contro obiettivi di Hezbollah a nord del fiume. L'operazione si sta estendendo ad altre aree", ha scritto sulla piattaforma social X. L'attraversamento del Litani, a circa 30 chilometri a nord del confine con Israele, è stato annunciato venerdì dal premier Benjamin Netanyahu, che in precedenza aveva dichiarato che gran parte del Libano meridionale era ora una "zona di combattimento", nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore. L'esercito israeliano ha affermato di aver lanciato "pochi giorni fa" un'offensiva nella regione di Beaufort Ridge e Wadi al-Saluki, nel Libano meridionale, "con l'obiettivo di eliminare le minacce dirette alle città della Galilea settentrionale e di Metula, e nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare il controllo operativo nel Libano meridionale".
Idf, soldato di 21 anni ucciso da un drone di Hezbollah nel sud del Libano
L'esercito israeliano rende noto che ieri sera un soldato morto nel sud del Libano. Il sergente Michael Tyukin, 21 anni, della brigata Givati, è stato ucciso da un drone esplosivo lanciato da Hezbollah. Altri quattro soldati sono rimasti feriti in modo lieve
Axios: "Trump ha chiesto modifiche all'accordo con l'Iran"
Il presidente americano Donald Trump ha richiesto diversi emendamenti all'accordo che i suoi inviati hanno raggiunto con le controparti iraniane, durante la riunione nella Situation room di venerdì: lo riporta Axios, in base a quanto appreso da un alto funzionario dell'amministrazione e da una seconda fonte vicina al dossier. Trump vuole l'accordo e prevede di finalizzarlo a breve, ma intende rafforzare diversi punti a lui cari, in particolare quelli relativi al materiale nucleare dell'Iran, secondo due funzionari Usa. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti, che potrebbe protrarsi per diversi giorni.
Trump: "Negoziati con l'Iran lenti, non avranno l'arma nucleare"
"I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire di avere fretta - perché i prezzi della benzina sono destinati a raddoppiare - ma se si va di fretta, non si conclude un buon affare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervistato dalla nuora Lara Trump su Fox News, assicurando che l'Iran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.