"I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire di avere fretta - perché i prezzi della benzina sono destinati a raddoppiare - ma se si va di fretta, non si conclude un buon affare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump assicurando che l'Iran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano, secondo Axios, avrebbe chiesto modifiche all’accordo con Teheran. Secondo tre funzionari, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Hegseth avverte che Washington è "più che in grado" di riprendere la guerra. Pezeshkian insite: "Un'intesa dignitosa è possibile".

Un missile iraniano è caduto su una base aerea Usa in Kuwait: intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Trump torna a prendere di mira Leone. "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare", ha scritto il presidente Usa postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. "Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato", ha detto ieri Leone XIV.

Proseguono i raid in Libano. L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Paese.

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