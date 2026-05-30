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Germania, aeroporto di Monaco: voli sospesi e poi ripresi a causa di un possibile drone

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La scelta di sospendere in via momentanea i voli è arrivata dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, come segnalato da un portavoce della polizia

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La direzione dell'aeroporto di Monaco, nel sud della Germania, ha deciso di sospendere per un breve lasso di tempo i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone, secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Focus Online e Bild. Gli stessi media, però, hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto. La pagina delle partenze sul sito web dell'aeroporto mostrava diversi voli, ma non tutti, che alle 10 circa risultavano in ritardo o cancellati.

La sospensione momentanea

La scelta di sospendere in via momentanea i voli è arrivata dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, come segnalato da un portavoce della polizia. "In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste", ha affermato lo stesso portavoce. Poi, come confermato dai media tedeschi, la pronta ripresa del traffico. 

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Su un totale oggi di circa 450 movimenti aerei in partenza, risultano una cinquantina, al momento, i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, dall'operativo all'aeroporto di Fiumicino a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto. I voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. ANSA/TELENEWS
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