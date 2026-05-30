La direzione dell'aeroporto di Monaco, nel sud della Germania, ha deciso di sospendere per un breve lasso di tempo i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone, secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Focus Online e Bild. Gli stessi media, però, hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto. La pagina delle partenze sul sito web dell'aeroporto mostrava diversi voli, ma non tutti, che alle 10 circa risultavano in ritardo o cancellati.