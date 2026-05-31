Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma l’Ucraina nega: "I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari". L’Aeronautica militare ucraina annuncia che "a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di utilizzo di armi balistiche da parte delle truppe russe". "La nostra difesa aerea, i nostri gruppi mobili di fuoco e la nostra aviazione da combattimento sono tutti pronti", ha aggiunto Zelensky, sostenendo che la contraerea ucraina ha una capacità di abbattimento di droni nemici "stabilmente superiore al 90%" e che il suo governo "sta lavorando con tutti gli alleati" per aumentare i livelli di protezione rispetto a missili da crociera e balistici.

Sono proseguiti nella notte gli attacchi russi sull'Ucraina. A quanto riferito da Ukrinform, nella regione di Chernihiv, nel nord, un uomo di 58 anni e' stato ucciso in bombardamento con di droni. L'allarme e' scattato piu' volte nella notte anche a Kiev.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: