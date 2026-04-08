Guerra Iran-Usa, le foto che raccontano il conflitto in Medio Oriente

Il conflitto tra Iran, Usa e Israele è iniziato il 28 febbraio 2026. Una guerra che ha presto coinvolto l'intero Golfo Persico. L’attacco delle forze statunitensi e israeliane contro Teheran è iniziato dopo settimane di infruttuose trattative sul programma nucleare iraniano. Nel primo giorno di guerra, la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa. Colpiti dall'Iran Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar mentre è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Ecco alcuni scatti che hanno segnato la guerra fino a oggi