Guerra Iran-Usa, le foto che raccontano il conflitto in Medio Oriente
Il conflitto tra Iran, Usa e Israele è iniziato il 28 febbraio 2026. Una guerra che ha presto coinvolto l'intero Golfo Persico. L’attacco delle forze statunitensi e israeliane contro Teheran è iniziato dopo settimane di infruttuose trattative sul programma nucleare iraniano. Nel primo giorno di guerra, la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa. Colpiti dall'Iran Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar mentre è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Ecco alcuni scatti che hanno segnato la guerra fino a oggi
- La capitale dell’Iran è stata colpita duramente fin dal primo momento di guerra. Prese di mira anche le abitazioni civili: una maglietta è rimasta appesa tra le macerie di una casa nel distretto di Beryanak, a Teheran.
- Colpito anche un edificio che ospitava gli uffici della rete di notizie Al Araby TV con sede a Doha.
- Gli attacchi nei pressi della Torre Azadi hanno provocato una forte esplosione vicino all’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran.
- Esplosioni anche alla raffineria di petrolio di Teheran, presa di mira dalle forze di Usa e Israele per danneggiare le infrastrutture energetiche del Paese.
- Migliaia di persone partecipano a Teheran al corteo per i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei, uccisa dagli attacchi sull’Iran del 28 febbraio 2026.
- Presto anche il Libano è stato coinvolto nel conflitto. Una colonna di fumo si alza dal luogo di un attacco aereo israeliano nel villaggio di al Khiam, nella parte meridionale del Paese. Le esplosioni in foto risalgono al 6 marzo 2026, giorno in cui sono stati segnalati pesanti attacchi anche a Teheran, dopo che Israele ha dichiarato di aver colpito "le infrastrutture del regime" in una "nuova fase" della guerra.
- Un membro della protezione civile si fa strada tra i detriti dopo attacchi aerei israeliani notturni nella periferia meridionale di Beirut.
- Un aereo commerciale vola sopra il fumo che copre la città di Beirut dopo un attacco israeliano.
- Una palla di fuoco si alza dal luogo di un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'area nella periferia meridionale di Beirut durante la notte tra il 10 e l'11 marzo 2026.
- Un edificio è stato colpito da un attacco di droni nel Creek Harbour di Dubai il 12 marzo 2026. Un drone iraniano, come riferito dai media locali, ha colpito il palazzo nel centro della città.
- Una colonna di fumo si è alzata in cielo a causa di un incendio nei pressi dell'aeroporto internazionale di Dubai.
- Lo skyline di Dubai con lo storico grattacielo Burj Khalifa mentre una colonna di fumo si alza da un incendio vicino all'aeroporto internazionale di Dubai.
- Vista satellitare dell'aeroporto internazionale di Dubai dopo che un attacco di droni ha innescato un incendio al serbatoio del carburante.
- Anche altri Paesi del Golfo sono stati coinvolti nel conflitto. Nella foto, gli automobilisti passano davanti a una colonna di fumo causata da un attacco iraniano nel distretto industriale di Doha il 1 marzo 2026.
- Già nel primo giorno di guerra, il 28 febbraio, i missili lanciati dall’Iran hanno sorvolato i cieli della capitale del Qatar.