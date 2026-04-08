Centrale è il controllo dello Stretto di Hormuz, stretto corridoio marittimo da cui, prima della guerra, transitava il 20% della produzione mondiale di petrolio e di gas naturale liquefatto. Il passaggio sicuro attraverso le sue acque adesso sarà possibile, per due settimane, ma "previo coordinamento con le Forze Armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche", ha precisato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Transitare per lo Stretto prevederà anche un pedaggio, hanno annunciato i media americani. Nel suo piano di pace, l’Iran avrebbe poi chiesto il controllo del passaggio marittimo. In ogni caso, anche se in futuro la situazione dovesse tornare del tutto alla normalità, Teheran è ormai ben consapevole del potere che ha di creare tensioni a livello economico e geopolitico, facendo leva sullo Stretto.

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