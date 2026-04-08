Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace

Introduzione
Dieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Vediamo nel dettaglio quali sono
Quello che devi sapere
"Usa accettano nostro piano, abbiamo vinto"
I dieci punti sono stati rivelati dall'account X Daily Iran News, secondo il quale il governo iraniano commenterà ufficialmente l'intesa nei prossimi minuti.
"Ci congratuliamo con il popolo dell'Iran per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e cittadini devono rimanere uniti e determinati". Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica ha annunciato così, come riferiscono Cnn e New York Times, che gli Stati Uniti hanno accettato tutti i 10 punti del piano proposto da Teheran per porre fine alla guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha specificato che il sì al cessate il fuoco è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e ha definito il piano in 10 punti una base per ulteriori negoziati.
Mai più attacchi
Tra i punti della proposta ci sarebbe la garanzia che l'Iran non verrà più attaccato
Tregua permanente
Un ulteriore elemento presente nella proposta iraniana è che lo stop ai bombardamenti non sia solo un cessate il fuoco temporaneo, ma una fine permanente della guerra
Anche Israele coinvolto
All'interno della proposta di pace ci sarebbe anche la definizione del ruolo di Israele, che sarebbe parte della tregua. In uno dei punti della proposta accettata dagli Usa ci sarebbe infatti anche la fine degli attacchi israeliani in Libano
Stop alle sanzioni
Secondo quanto riportato l'Iran ha inserito nei dieci punti della proposta di tregua agli Stati Uniti la cancellazione di tutte le sanzioni primarie e secondarie ai danni di Teheran
Attenzione anche agli alleati
Altro punto, nell'ambito di una pace più ampiae duratura, sarebbe la fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran
Il pedaggio nello stretto di Hormuz
Tra i punti più importanti della proposta, a fronte di questi riconoscimenti degli Stati Uniti all'Iran, ci sarebbe in cambio la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran però imporrebbe una tassa di 2 milioni di dollari per ogni nave al passaggio nello stretto, dividendo gli introiti derivanti da questo pedaggio con l'Oman. Inoltre l'Iran stabilirebbe regole per il passaggio sicuro attraverso Hormuz e userebbe i proventi di Hormuz per la ricostruzione invece che per le riparazioni
Con il coordinamento iraniano
Il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà possibile, per due settimane, "previo coordinamento con le Forze Armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche". Lo precisa il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X sottolineando che "se gli attacchi contro l'Iran cesseranno, le nostre potenti forze armate interromperanno le loro operazioni difensive"
Arricchimento uranio
Secondo quanto emerge in una dichiarazione diffusa sui social il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran ha affermato che la proposta in 10 punti agli Stati Uniti include l'accettazione dell'arricchimento dell'uranio.
La questione dell'uranio iraniano sarà "perfettamente risolta", ha detto Donald Trump in un'intervista alla France Press, definendo l'accordo con l'Iran una vittoria per gli Stati Uniti.