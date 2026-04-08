Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace

I dieci punti sono stati rivelati dall'account X Daily Iran News, secondo il quale il governo iraniano commenterà ufficialmente l'intesa nei prossimi minuti.

"Ci congratuliamo con il popolo dell'Iran per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e cittadini devono rimanere uniti e determinati". Il Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica ha annunciato così, come riferiscono Cnn e New York Times, che gli Stati Uniti hanno accettato tutti i 10 punti del piano proposto da Teheran per porre fine alla guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha specificato che il sì al cessate il fuoco è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e ha definito il piano in 10 punti una base per ulteriori negoziati.