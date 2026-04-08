Guerra in Iran, tutte le dichiarazioni controverse di Donald Trump

E poi, un nuovo attacco all’Alleanza Atlantica: “Non sono mai stato convinto dalla NATO. Ho sempre saputo che erano una tigre di carta, e anche Vladimir Putin lo sa, tra l'altro", ha sostenuto Trump il 1° aprile, interrogato se avrebbe riconsiderato l'appartenenza degli Usa all'Alleanza atlantica dopo il conflitto in corso con l'Iran. "Oltre a non esserci stati, è stato davvero difficile da credere. E non è che abbia fatto una grande campagna di persuasione. Ho solo detto: 'Ehi', non ho insistito troppo. Penso solo che dovrebbe essere automatico", ha commentato il tycoon, affermando di valutare un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO.