E la proposta del Pakistan è sembrata fin dall’inizio accolta con un’apertura da entrambe le parti: poco dopo le dichiarazioni del primo ministro Sharif (in foto) infatti un alto funzionario iraniano ha affermato a Reuters che l'Iran stava valutando positivamente la richiesta di un cessate il fuoco di due settimane. E a stretto giro Donald Trump aveva detto in una intervista a Fox che “non posso commentare, siamo nel mezzo di trattative accese".

Primo ministro Pakistan - ©Getty