Il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif è stato tra i primi a parlare dopo l'accordo, con il Paese che sta svolgendo un ruolo di mediazione nel conflitto mediorientale. “L’Iran, gli Stati Uniti e i loro alleati" hanno concordato un cessate il fuoco "ovunque, Libano compreso", a seguito della mediazione pakistana volta a porre fine a oltre cinque settimane di guerra in Medio Oriente, ha dichiarato Sharif. Tuttavia, più tardi Israele ha fatto sapere che il cessate il fuoco non riguarda il Libano, contraddicendo l'annuncio del primo ministro pakistano.

"Sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, compreso il Libano e altrove, con effetto immediato", ha scritto Shehbaz Sharif su X.