Introduzione
Quando mancava circa un’ora alla scadenza dell’ultimatum imposto da Donald Trump, gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. Il presidente Usa ha precisato che lo stop vale "a condizione che l'Iran acconsenta all'apertura immediata e completa dello Stretto di Hormuz". Nei prossimi giorni il primo round di trattative per la pace a Islamabad. Ecco le principali reazioni internazionali
Quello che devi sapere
Trump: "Una grande giornata per la pace mondiale"
"Una grande giornata per la pace mondiale! L'Iran la vuole, ne ha abbastanza! E così anche tutti gli altri!", ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump. "Gli Stati Uniti d'America aiuteranno a gestire il traffico nello Stretto di Hormuz. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L'Iran potrà iniziare il processo di ricostruzione. Faremo rifornimento di ogni genere e resteremo lì ad ‘aspettare’ per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso che andrà così. Proprio come la stiamo vivendo negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente!!!", ha aggiunto.
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Usa
In una breve intervista dopo l’annuncio dell’accordo, Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno conseguito una "vittoria totale e completa" concludendo questa intesa di cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. "Una vittoria totale e completa. Al 100%. Non c'è dubbio", ha detto all’Afp il presidente americano. Trump si è rifiutato di dire se intende riproporre le sue minacce iniziali di distruggere centrali elettriche e ponti iraniani in caso di fallimento dell'accordo, ma ha affermato che la questione dell'uranio iraniano sarà "risolta in modo perfetto".
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Israele
Israele ha fatto sapere di sostenere la decisione di Trump, ma ha aggiunto: “Il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano”. "Israele sostiene la decisione del presidente Trump di sospendere gli attacchi contro l'Iran per due settimane, a condizione che l'Iran apra immediatamente lo Stretto e cessi tutti gli attacchi contro gli Stati Uniti, Israele e i Paesi della regione – ha comunicato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu -. Israele sostiene inoltre l'impegno americano per garantire che l'Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica e terroristica per gli Stati Uniti, Israele, i Paesi arabi confinanti con l'Iran e il mondo intero. Gli Stati Uniti hanno informato Israele del loro impegno a raggiungere questi obiettivi, condivisi da Stati Uniti, Israele e dagli alleati regionali di Israele, nei prossimi negoziati. Il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano".
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Pakistan
Il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif è stato tra i primi a parlare dopo l'accordo, con il Paese che sta svolgendo un ruolo di mediazione nel conflitto mediorientale. “L’Iran, gli Stati Uniti e i loro alleati" hanno concordato un cessate il fuoco "ovunque, Libano compreso", a seguito della mediazione pakistana volta a porre fine a oltre cinque settimane di guerra in Medio Oriente, ha dichiarato Sharif. Tuttavia, più tardi Israele ha fatto sapere che il cessate il fuoco non riguarda il Libano, contraddicendo l'annuncio del primo ministro pakistano.
"Sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, compreso il Libano e altrove, con effetto immediato", ha scritto Shehbaz Sharif su X.
Onu
Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha accolto con favore la tregua temporanea tra Washington e Teheran. Lo ha detto il portavoce di Guterres, aggiungendo che l’Onu esorta tutte le parti a lavorare per una pace duratura in Medio Oriente. Guterres "invita tutte le parti coinvolte nell'attuale conflitto in Medio Oriente a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e ad aderire ai termini del cessate il fuoco, al fine di aprire la strada a una pace duratura e globale nella regione", ha scritto Stephane Dujarric in un comunicato.
Iraq
L’Iraq ha accolto con favore il cessate il fuoco. Tuttavia, il ministero degli Affari Esteri iracheno ha auspicato un "dialogo serio e costante che affronti le cause profonde delle controversie e rafforzi la fiducia reciproca" tra Stati Uniti e Iran.