Guerra Ucraina Russia, Zelensky propone tregua energetica. Su Iran: "Aprire Hormuz". LIVE
Il presidente ucraino ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. Poi sullo stretto di Hormuz: "Nessuno dovrebbe essere autorizzato a bloccare rotte marittime di tale importanza globale. Lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto a tutte le navi che sostengono vitali linee di vita economiche e mantengono il normale commercio internazionale"
in evidenza
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. La proposta ucraina è stata trasmessa alla parte russa tramite gli Stati Uniti.
Sulla guerra in Iran Zelensky ha poi precisato che "è deplorevole che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abbia una volta di più fallito nel dimostrare efficacia e nell'agire con decisione di fronte a una minaccia globale come il blocco dello Stretto di Hormuz da parte del regime iraniano. Nessuno dovrebbe essere autorizzato a bloccare rotte marittime di tale importanza globale o a minacciare la sicurezza di decine di nazioni attraverso attacchi terroristici contro la libertà di navigazione". Il leader ucraino sostiene che "lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto a tutte le navi che sostengono vitali linee di vita economiche e mantengono il normale commercio internazionale".
Intanto sul campo una persona è morta in un attacco russo nel distretto di Zaporizhzhia.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)