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Barca con migranti naufraga al largo di Malta, recuperati 10 cadaveri

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L’unità partita dalle coste libiche e inizialmente seguita dall'autorità sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo. Dalle ultime informazioni, un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, rispetto ad una sessantina dichiarate alla partenza

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Un barcone con una sessantina migranti si è ribaltato nelle acque maltesi. La Guardia Costiera italiana, che si è immediatamente recata in zona con una motovedetta Sar, ha recuperato al momento 10 cadaveri; 48 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche in zona continuano, coordinate dalle autorità maltesi. La Guardia Costiera italiana si trovava già in mare per attività d'istituto quando su richiesta dell'autorità maltese si è unita nella operazione di ricerca e soccorso. L'imbarcazione ribaltata si trovava in una posizione a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall'isola di Malta.   

Recuperate circa 48 persone 

L'Unità partita dalle coste libiche ed inizialmente seguita dalla competente autorità sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo. Dalle ultime informazioni, un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, rispetto ad una sessantina dichiarate alla partenza. La Guardia Costiera italiana ha dirottato immediatamente in zona una motovedetta Sar, che ha recuperato al momento 10 cadaveri, spiega una nota. 

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Ansa/Sky TG24

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