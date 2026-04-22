In Italia la norma che prevede incentivi sui rimpatri ha provocato l’ennesimo caso politico. È interessante notare, però, che il tema riguarda anche altri Stati: in giro per il mondo, infatti, diversi governi si interrogano sulla questione e arrivano a delle scelte considerate anche al limite. Ma i risultati, come dimostrano diversi esempi, per ora non si vedono. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24