Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, il tema dei rimpatri non è solo italiano: come si muovono gli altri Paesi?

Mondo fotogallery
12 foto
Ansa/Sky TG24

In Italia la norma che prevede incentivi sui rimpatri ha provocato l’ennesimo caso politico. È interessante notare, però, che il tema riguarda anche altri Stati: in giro per il mondo, infatti, diversi governi si interrogano sulla questione e arrivano a delle scelte considerate anche al limite. Ma i risultati, come dimostrano diversi esempi, per ora non si vedono. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Gli insulti dell'anchorman russo Soloviev alla premier Meloni occupano le aparture dei principali...

13 foto

Lepas L6, debutto europeo alla Milano Design Week

Motori

Eleganza, tecnologia e mobilità sostenibile: Lepas sceglie la Design Week di Milano per...

8 foto

Milano Design Week 2026: installazioni da non perdere al Fuorisalone

Lifestyle

La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della...

8 foto

Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: i vincitori. FOTO

Sport

Il fuoriclasse spagnolo del tennis premiato come sportivo dell'anno nel corso della cerimonia che...

8 foto

Dongfeng, due anime della mobilità alla Design Week di Milano 2026

Motori

Al Teatro Alcione, Dongfeng porta al Fuorisalone “Two Natures. Infinite Scapes”, un progetto...

5 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran-Usa, saltano colloqui in Pakistan. Trump estende la tregua. LIVE

    live Mondo

    Saltano i negoziati previsti per per oggi. Trump decide di estendere il cessate il fuoco fino al...

    Guerra Ucraina, raid russi su porto Odessa e stazione Zaporizhza. LIVE

    live Mondo

    Secondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato lo...

    Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito

    Cronaca

    È accaduto nella notte in via Zanotti Bianco a Catanzaro. La donna, 46 anni, e due bambini,...