Migranti in Ue, in 3 mesi i rimpatri eseguiti sono meno del 25%. DATI

A Bruxelles i Ventisette hanno approvato gli ultimi tasselli del Patto sulla migrazione del 2024, concentrandosi in particolare sulla definizione di Paesi sicuri e sulla possibile creazione di hub in Paesi terzi, come sperimentato dall’Italia con l’Albania. Di questo si è parlato nella puntata del 10 dicembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24