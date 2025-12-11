Migranti in Ue, in 3 mesi i rimpatri eseguiti sono meno del 25%. DATI

Offerte Sky
Migranti in Unione europea e in Italia

Migranti in Ue, in 3 mesi i rimpatri eseguiti sono meno del 25%. I DATI

Ansa e SkyTG24

A Bruxelles i Ventisette hanno approvato gli ultimi tasselli del Patto sulla migrazione del 2024, concentrandosi in particolare sulla definizione di Paesi sicuri e sulla possibile creazione di hub in Paesi terzi, come sperimentato dall’Italia con l’Albania. Di questo si è parlato nella puntata del 10 dicembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

    Manifestazione per lo sciopero generale all'Arco della Pace a Milano, 16 dicembre 2021.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI