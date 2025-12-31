Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 dicembre: la rassegna stampa

Sono la Manovra e la guerra in Ucraina i temi in primo piano sulle ultime edizioni dei quotidiani del 2025. I missili schierati da Putin in Bielorussia spaventano l'Europa, mentre in Italia tengono banco le polemiche dopo l'approvazione definitiva della legge di Bilancio. Schlein: "Premiati solo i ricchi". Spazio anche alla cronaca, con l'identificazione della ragazza 19enne trovata morta a Milano, mentre sui quotidiani sportivi impazza il calciomercato
- Guerra in Ucraina e Manovra i temi in primo piano sulle aperture dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si parla di 'minaccia russia all'Ue' con riferimento al nuovo schieramento di missili ordinato da Putin in Bielorussia: possono colpire l'Europa. Pensioni, tasse, casa: ecco la Manovra, il via libera tra le proteste. A centro pagina intervista a tutto tondo all'asso del Milan Luka Modric
- La Repubblica sceglie di titolare in apertura su quella che viene definita senza mezzi termini 'la Manovra dell'austerità'. Il testo approvato alla Camera, adesso è legge. Giorgetti: "Sforzo per i redditi medio bassi". Schlein: "Senza crescita , aiuta solo i più ricchi". A centro pagina spazio ai dubbi europei sul presunto raid che avrebbe colpito la dacia di Putin e alla cronaca, con l'identificazione della ragazza 19enne trovata morta a Milano
- Anche sulla Stampa in evidenza le parole della segretaria dem, che attacca: "Punito chi lavora, la Manovra premia i ricchi". Di spalla l'ultimo attacco di Mosca a Kiev e l'incubo di una guerra senza fine. Cittadinanza francese per Gerge Clooney e la moglie Amal Ramzi Alamuddin: il fenomeno della fuga dagli Usa contagia altri artisti
- Legge di Bilancio protagonista anche sulla prima del Messaggero, dove si parla di una Manovra da 22 miliardi: agevolazioni sui rinnovi contrattuali e Irpef al 33% per il ceto medio. Meloni: "Legge seria e responsabile". Cronaca protagonista anche in questo caso, con il giallo della ragazza di Latina trovata senza vita a Milano e l'iscrizione nel registro degli indagati di Alfonso Signorini, indagato per estorsione e violenza sessuale
- Calciomercato protagonista sulla copertina della Gazzetta dello Sport con la suggestione Cancelo per l'Inter: l'esterno portoghese rompe con Inzaghi ed è pronto a lasciare l'Arabia. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio. La Juventus prepara il rinnovo di Spalletti fino al 2028, mentre il Napoli perde Lukaku per altre tre settimane
- Intervista esclusiva al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sul Corriere dello Sport. Si parla dal gap da colmare con l'Inter e degli obiettivi per il mercato di riparazione, a cominciare da una punta. Duro sfogo del designatore arbitrale Gianluca Rocchi dopo la polemica sollevata dalla Lazio. "Pronto a lasciare"
- Su Tuttosport l'appello dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali: "Juve, salva Frattesi". Il centrocampista azzurro è ai margini dell'Inter e quella bianconera potrebbe essere la soluzione giusta per il suo rilancio
- Sul Giornale si torna a parlare dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, con l'interrogatorio di garanzia dell'architetto palestinese Hannoun davanti al Gip. Signorini si difende dopo l'iscrizione nel registro degli indagati: "Accuse balorde"
- 'Via alla legge di Bilancio da 22 miliardi' si legge sul Sole 24 Ore. Giorgetti: "Abbiamo aumentato i salari". L'India diventa la quarta economia del mondo: superato il Giappone, ora nel mirino c'è la Germania
- 'Israele caccia 37 Ong da Gaza e Cisgiordania', scrive Il Fatto Quotidiano. Tra loro anche Caritas e Msf. Permessi revocati da Netanyahu che vuole sbarazzarsi dei gruppi umanitari con la scusa di Hamas
- Lo stesso argomento campeggia sulla prima del Manifesto, sintetizzato da un eloquente 'Fuori tutti'. Il governo di Israele impone regole proibitive e ritirerà i permessi a chi lo critica
- La Manovra torna in primo piano sul Resto del Carlino, con lo scontro sui salari. A centro pagina anche qui il mistero di Aurora, trovata morta in un cortile di Milano ad appena 19 anni. La solitudine di Zelensky: "Sono stanco, ma pronto a vedere Putin"
- 'Paure e speranza' è il titolo di Avvenire per l'ultimo numero del quotidiano in edicola nel 2025. Più armi, meno diplomazia e aiuti: l'anno si chiude con un bisogno sempre più forte di conciliazione