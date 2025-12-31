Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 dicembre: la rassegna stampa

Sono la Manovra e la guerra in Ucraina i temi in primo piano sulle ultime edizioni dei quotidiani del 2025. I missili schierati da Putin in Bielorussia spaventano l'Europa, mentre in Italia tengono banco le polemiche dopo l'approvazione definitiva della legge di Bilancio. Schlein: "Premiati solo i ricchi". Spazio anche alla cronaca, con l'identificazione della ragazza 19enne trovata morta a Milano, mentre  sui quotidiani sportivi impazza il calciomercato

